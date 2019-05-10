Спасти Землю от погибели: Учёные разрабатывают методы борьбы с климатическими катастрофами

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Работа на протяжении 10 лет позволит продлить жизнь планеты ещё на 10 000 лет. Исследователи намерены заморозить полюса и хранить CO2 под землёй.

Учёные продолжают рассматривать актуальные вопросы, среди таких — климатические изменения Земли. В противном случае это может привести к погибели Земли.

Исследователям в Кембридже разрабатывают методы борьбы с климатическими катастрофами, к которым ведут нескончаемые выбросы углерода в атмосферу. Предполагается, то только в том случае, если учёные на протяжении 10 лет будут препятствовать загрязнению атмосферы, Землю удастся спасти ещё на 10 000 лет.

Если подробнее говорить о методах борьбы, то учёные намерены прибегнуть к замораживанию полюсов. Для этого необходимо «осветлять» облака над ними — крошечные частицы соли «впрыскивают» в облака, что ведёт к охлаждению местности под ними.

Также среди подходов исследователей стоит отметить переработку CO2, при которой все выбросы будут храниться под землёй. В дальнейшем CO2 должен быть использован для создания топлива, но у научных работников пока что нет чёткого плана действий.

Но, несмотря на все труды учёных, главным вопросом остаётся, как сократить объёмы производства. Дело в том, что предприятия вряд-ли снизят свои обороты, но даже при активной научной работе планета имеет свои пределы, от которых не уйти. И если удастся на какое-то время защитить атмосферу, не факт, что в дальнейшем структуре Земли не будет причинён вред.