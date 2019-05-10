Горячий, как Солнце: Ученым удалось заморозить воду при сверхвысоких температурах

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Изучение суперионного льда поможет открыть тайны ледяных планет, таких как Уран и Нептун.

Ученым лаборатории Министерства энергетики США удалось открыть новую форму воды: состояние льда, которое способно оставаться твёрдым даже при высоких температурах. Создан этот новый вид при помощи самого мощного лазера на планете.

Специалисты поместили небольшой слой воды между двумя алмазными наковальнями. После этого эксперты использовали шесть огромных лазеров для создания волнового потока ударов. Эти колебания имели постепенное возрастание интенсивности для сжатия водных частиц при давлении до 400 гипаскалей. Эти же волны производили температуру от 1600 до 2800 градусов по Цельсию.Специалистам удалось заморозить воду при этих сверхвысоких температурах. При этом они отметили, что необычный вид льда наполовину горячий, как Солнце.

Эксперты полагают, что поверхность Урана и Нептуна имеют кристаллическую решетку, похожую на структуру суперионного льда. Возможно, тщательное изучение всех частиц льда поможет открыть тайны создания ледяных планет.