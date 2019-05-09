Учёные выяснили, как музыка и физическая активность помогут ребёнку усвоить математику

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Исследователи считают, что преодоление барьеров между наукой и искусством поможет ученикам легче понять сложные идеи. Это приведет к новому способу преподавания, известному как STEAM.

STEAM известен, как объединение науки, техники, математики и искусства. Доктор Василис Кацурос из исследовательского центра в Афинах мечтает сделать такой подход к обучению известным образовательному сообществу и считает, что объединение людей из предметов искусства и науки послужит рождению новых креативных идей.

Другой проект iMuSciCA использует музыку для обучения учащихся средней школы таким тяжелым понятиям, как теория волн в физике и уравнения в математике. Ученики разрабатывают виртуальный музыкальный инструмент на компьютере, где они могут изменить его физические свойства, чтобы понять, как это повлияло на звук, который он издает. На настоящий момент такая практика опробована в 10 школах Бельгии, Франции и Греции, в ней приняли участие 300 учащихся от 15 до 16 лет.

Также ученые уверены, что физическая активность прекрасно поможет детям младшего возраста с пониманием точных наук. Команда специалистов под руководством доктора Моники Гори разработала серию игр, направленных на активный настрой детей до восьми лет к созданию углов своим телом и игре со звуком. Используются камеры, определяющие, в какой момент ребенок разводит руки над головой для создания углов. В будущем специалисты надеются добавить танцы в качестве преодоления барьеров для учеников.