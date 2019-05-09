Ученые нашли способ блокировать развитие рака

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Основной проблемой в борьбе с раком является прекращение распространения раковых клеток.

Ученые нашли предполагаемый способ блокирования такого распространения, который показал положительные результаты в исследованиях на мышах.

Швейцарские ученые нашли барьер, который способен остановить метастазирование рака. Этот барьер может быть достаточно прочной мишенью для того, чтобы бороться с раком в будущем. Ученые заявляют, что у людей достаточно общего биологического и химического сходства с грызунами, чтобы назвать такой барьер перспективным.

Команда исследователей изучала нейроэндокринный, панкреатический рак и рак молочной железы у грызунов. По словам ученых, изучение того, как раковые клетки преодолевают природные барьеры помогут создать более эффективные стратегии для создания препаратов от онкологии.