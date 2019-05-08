Вчера, 23:43

Такой метод применяется крайне редко, но у врачей не оставалось выбора, и они успешно использовали единственный шанс на спасение подростка.

У британских парня и девушки диагностировали муковисцидоз – смертельное заболевание, поражающее органы дыхания и железы внешней секреции. При этом недуге у человека образуется слизь, которая «залепляет» лёгкие и он погибает от нехватки кислорода. Вызывается это заболевание путём изменения наследственной информации. Двум молодым людям с муковисцидозом назначили антибиотики, но препараты не помогали, поскольку бактерии быстро приспособились к ним и продолжали уничтожать организм. У врачей оставался единственный шанс, и они им воспользовались. Впервые в истории медицины пациента вылечили благодаря вирусам-мутантам, хотя существовал большой риск летального исхода.

Стоит отметить, парня спасти не удалось, зато 15-летняя девушка выжила из-за применения необычной терапии. Юную пациентку спасли бактериофаги – мутирующие вирусы, нацеленные на уничтожение злокачественных микроорганизмов. Из-за недуга у девушки появились раны на печени. Врачи думали, что не смогут ничем помочь мученице, но ей сильно повезло. Юной пациентке назначили лечение вирусами-мутантами и уже через десять дней она пошла на поправку. Подростка отправили домой, где продолжили терапию бактериофагами. Через 30 дней у девушки исчезла язва на печени. Врачи говорят, что сейчас её жизни ничего не угрожает.

Бактериофаги имеют форму головастика. Они перемещаются с помощью ножек-фибрилл. Размер вирусов-мутантов в тысячу раз меньше микробов. Бактериофаги поедают болезнетворные организмы и спасают человека от гибели. Их использование очень опасно, но когда остаётся только один шанс выжить, то другого выхода не остаётся.