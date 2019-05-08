Больше денег – меньше секса: Учёные зафиксировали снижение сексуальной активности у людей до 45 лет

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Менее 50% мужчин и женщин занимаются сексом хотя бы раз в неделю, причиной может быть частое использование социальных сетей.

Британские учёные провели исследование, в ходе которого зафиксировали снижение сексуальной активности у людей от 16 до 45 лет. Они пришли к выводу, что люди, состоящие в браке или проживающие, вместе перестают вести регулярную половую жизнь. Также исследователи отметили, что чем больше в семье денег, тем меньше у них секса.

Ни для кого не секрет, что регулярная сексуальная активность полезна для здоровья и благополучия, однако в нескольких странах, включая крупные города России, за последние 7 лет наблюдается снижение доли сексуально-активных людей.

Учёные из Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные более 34 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 16 до 45 лет. По окончанию опросов, эксперты выяснили, что сексуальная активность включала вагинальный, анальный или оральный секс с противоположными или однополыми партнерами.

Доля респондентов, сообщивших о сексе 10 и выше раз за последний месяц, также снизилась: с 20,6% до 13,2% среди женщин и с 20,2% до 14,4% среди мужчин. Особенный упадок активности зафиксирован среди мужчин 25 лет. Однако, по словам опрошенных, они предпочли бы чаще заниматься сексом, особенно те, кто состоял в браке или жил вместе.

Причиной такого явление может быть общая усталость партнёров или социальное давление. Также учёные зафиксировали снижение частоты половых контактов с ростом использования социальных сетей, что приводит к депрессиям.