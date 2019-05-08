Человек уничтожил миллионы видов растений и животных? ООН объявила страшную статистику

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Это первая оценка экосистем Земли за последние 15 лет. Темпы уничтожения видов возросли в 100 раз за последнее десятилетие. Животным негде жить.

Показатели оказались неутешительными — влияние человека более плачевно, чем предполагали исследователи. О результатах многолетней деятельности сообщила ООН — объявила страшную статистику.

Главной причиной вреда является то, насколько бездумно человек использует природные ресурсы, при этом загрязняя окружающую природа отходами. Если сравнивать имеющуюся статистику с прошлыми десятилетиями, то можно сказать об ускорении уничтожения видов в 100 раз.

На суше теперь не хватает места, поскольку человек не только занял собой всё, но также в тех местах, где побывал, оставил много мусора, сделав ареал непригодным для обитания. Также непросто приходится морским жителям, потому что качество воды низкое.

Неоднократно говорилось, что антропогенная деятельность человека может полностью уничтожить косаток, поскольку потребляют этот мусор, но теперь проблема затронула многих — человек уже уничтожил миллион видов растений и животных.

Грустным является то, что за 15 лет данный доклад - первая попытка ООН оценить состояние экосистем на нашей планете. Впрочем, работа была масштабной: обобщены выводы 15 000 исследований. Теперь актуальным вопросом остаётся то, как в дальнейшем снизить данную статистику, поскольку гибель животных и растений приведёт к смерти планеты.