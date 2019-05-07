Как жить дольше: Эксперимент в космосе покончит с диабетом и сердечными болезнями

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Живые клетки на МКС помогут людям справиться со старением и серьёзными недугами.

6 мая в капсуле Space X Dragon на космическую станцию доставили партию микроорганизмов. Учёные планируют провести на МКС важный для всего человечества эксперимент. Ценность нового исследования заключается в том, что с его помощью можно справиться с неизлечимыми на сегодняшний день недугами. Учёные убеждены, эксперимент в космосе под названием Nano Antioxidants покончит с диабетом, сердечными болезнями и замедлит процесс старения. Сделать это удастся благодаря живым клеткам, защищающим организм от окислительного стресса – химического процесса, разрушающего иммунитет. Нанотехнологию разработали на Земле, но собираются применять в космосе.

В условиях невесомости у людей ослабевают мышцы, размягчаются кости из-за отсутствия физической нагрузки при нулевой гравитации. Воспрепятствовать этому процессу могут живые клетки, завезённые на МКС. Микрочастицы именуют наноцериями. Они действуют подобно биологическим ферментам внутри живых существ. Частицы эффективно справляются с окислительным стрессом, который приносит огромные проблемы со здоровьем. Например, данный процесс, ускоряет старение, делает организм слабым и подверженным болезням. Окислительный стресс приводит к атрофии мышц и сердечной недостаточности. Он вызывает болезнь Паркинсона и прочие недуги. Особенно часто названный процесс возникает у космонавтов в условиях невесомости. Учёные надеются, что абсорбированные живыми клетками керамические частицы станут действовать подобно веществам, замедляющим окисление.

Наноцерии планируют поместить в мини-лабораторию на неделю, дабы испытать их в условиях микрогравитации и космического излучения. Клетки разместят в инкубаторе Kubik, в котором находится центрифуга. Посредством вращения, устройство обеспечит условия, близкие к нулевой гравитации. После тестирования наноцернии будут хранить при температуре 80 градусов мороза по Цельсию.

Если эксперимент завершиться удачно, то он ответит на вопрос: как жить дольше. Предварительные испытания проводили на Земле. Первые попытки настроили учёных на положительный лад. Они надеются, что скоро люди смогут эффективно бороться с диабетом, сердечными болезнями и замедлять старение.