До конца жизни с Пикачу: Покемоны навсегда остаются в определённом участке мозга

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Учёные обнаружили, что у людей, играющих в детстве в компьютерную игру с покемонами, активизируется небольшой участок радости в мозге при виде этих созданий.

Всех их вместе соберём. Когда-то эта строчка из мультсериала про покемонов облетела на разных языках всю планету. Эти милые существа не оставили равнодушными сразу несколько поколений. Пикачу и его друзья остались со многими людьми до конца жизни. Недавно учёные доказали эту привязанность на научном уровне.

С помощью специальных датчиков, считывающих активность головного мозга, американские учёные исследовали реакцию людей на изображение покемонов. Оказалось, что у тех, кто ранее любил компьютерные игры с этими персонажами, на коре головного мозга есть специальный участок. Он активизирует яркие впечатления, как только на экране появляются покемоны. На приборах это выглядит, как яркие пятна в определённом участке. Специалисты говорят, что художники нарисовали этих мультипликационных героев очень качественно, без лишних элементов. Из-за этого покемоны, попадая в голову, остаются там навсегда.