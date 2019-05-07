Чемодан-поводырь: Инженеры создали багаж для незрячих путешественников

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В чемодане есть прибор, напоминающий автомобильный парктроник. Он предупреждает владельца о препятствиях на пути.

Учёные подсчитали, что каждые 5 секунд в мире слепнет один взрослый человек, а каждые 60 секунд – один ребёнок. На сегодняшний день количество незрячих людей составляет примерно 40 миллионов человек по всему земному шару. В ближайшие десять лет это количество удвоится, предупреждают медики. Поэтому вопрос облегчения повседневной жизни для слепых является достаточно актуальным. На помощь изобретателям приходят современные технологии.

На днях американские и японские инженеры представили миру разработанный чемодан-поводырь. Багаж был придуман для незрячих путешественников. Чемодан, который создали инженеры, может распознавать препятствия на пути, благодаря встроенному радару. Как только на дороге появится помеха – он сразу же предупредит владельца соответствующим звуком. Кроме того, чемодан синхронизируется со смартфоном. Вместе они работают по навигации здания аэропорта. Слепой человек может дойти до кафе, туалета и прочих помещений.

Ранее российские инженеры анонсировали гаджет для незрячих поклонников театра. Специальный суфлёр рассказывает, что в данный момент происходит на сцене. Это не отвлекает от реплик, озвученных актёрами.