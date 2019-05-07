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Мембранный атакующий комплекс убивает бактерии, буквально «простреливая» их.

Команда специалистов из Университетского колледжа Лондона провела эксперимент с целью атаки иммунных клеток MAC на опасные вирусы. Ранее специалисты обнаружили, что иммунная система по факту «простреливает» клетки вирусов и оставляет в их оболочках своеобразные «пулевые отверстия».

Мембранный атакующий комплекс (MAC) – представляет собой особую белковую сборку, убивающую патогены. Проведенное исследование показывает, что MAC создает в оболочке отверстия диаметром 10 нанометров. Учёные выяснили, что столь малого размера достаточно для смерти вирусной клетки.

Во время эксперимента учёные сняли момент убийства бактерий иммунной системой. Отслеживая процедуру, специалисты отметили, что через некоторое время после начала атаки формирование отверстий прекращается. По их мнению, для окончания отверстия необходимо 18 копий MAC. При вводе первой копии на оболочку бактерии ее копии быстро занимают место рядом с ней.

Биологи отмечают, что на здоровые клетки белки не нападают, оставляя их в целости. Для того, чтобы провести такую съемку пришлось использовать атомно-силовой микроскоп. Игла микроскопа шириной в несколько нанометров способна ощущать молекулы на поверхности. Учёные сравнивают принцип ее работы с ощущением слепыми людьми шрифта Брайля на бумаге. Изображение обновляется постоянно, создавая видео картинку разрушения вирусов иммунными клетками.