Чрезмерное употребление яиц может стать «смертельным» из-за переизбытка витамина D

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Любители яичницы и омлетов в зоне риска. Яйца могут привести к деформации позвоночника, болезням внутренних органов и исчезновению соединительной ткани костного мозга.

Витамин D очень полезен для организма, но его чрезмерное употребление может стать «смертельным». Из-за переизбытка данного активного вещества человек столкнётся с серьёзными проблемами и последствия для него будут печальными. Учёные говорят, что яйца обеспечивают 82% потребностей людей в витамине D. Стоит учитывать, что получить его можно с помощью солнечных лучей и других продуктов питания: морской рыбы, говяжьей печени, яичных желтках. Дефицит витамина D тоже очень опасен, но его переизбыток способен сделать калекой или даже убить ребенка.

При нехватке данного вещества развивается диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже некоторые виды рака. При переизбытке витамина D страдают кроветворение и иммунитет, внутренние органы теряют эластичность, а суставы становятся хрупкими, как стекло. В наши дни люди часто прибегают к пищевым добавкам, дабы обогатить свой рацион. Делать это нужно с большой осторожностью, поскольку в них тоже содержится витамин D. В итоге чрезмерное употребление яиц и прочих продуктов с эргокальциферолом могут привести к гибели.

Стоит отметить, что медицинские институты установили ежедневные нормы потребления витамина D. Младенцам следует принимать не более 25 микрограмм, подросткам – 50, взрослым людям – 60, а пожилым – 80. При превышении нормы возможны печальные последствия.