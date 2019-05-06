Биологи обнаружили в желудке рептилии неизвестную науке змею

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Более 40 лет назад животное проглотило меньшего собрата и всё это время тот находился в его животе в полупереваренном виде.

В 1976 году в Мексике местный житель принёс исследователям кораллового аспида – ядовитую змею, очень опасную для людей. Биологи обнаружили в желудке данной рептилии неизвестную науке маленькую змею коричневого цвета. Судя по блеклым оттенкам, она обитает под землей и редко выползает на поверхность. Спина неизвестной змеи без узоров, а вот на брюхе учёные заметили странные полосы. Именно они и заставляют думать биологов, что им попался совершенно новый вид рептилий. Более 40 лет исследователи не обращали внимание на находку и лишь теперь решили разобраться с ней. У странной рептилии зубы устроены, как у наземных пресмыкающихся, а это выходит за рамки представлений современной науки. Отличительные черты на брюхе загадочной змеи кажутся совершенно бесполезными для обитателей данного региона, а ведь в природе нет ничего лишнего, поэтому специалисты вообще не могут понять, что за вид им удалось найти.

Каннибализм среди змей – это обыденное явление, поэтому биологи абсолютно не удивились, заметив в желудке одной рептилии труп другой. Аспиды питаются небольшими пресмыкающимися, земноводными и даже крупными насекомыми. Они очень ядовиты и представляют реальную опасность для человека. Благодаря аспиду учёным удалось обнаружить новый вид змеи. Биологи продолжают исследования, пытаясь понять, действительно ли столкнулись с новым видом или просто не могут его правильно идентифицировать.