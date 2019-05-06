Собака, кот или крокодил? Психологи назвали лучшего животного для воспитания детей до 10 лет

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Отказывать детям в желании завести животное нельзя. Однако, приобретая собаку, хомяка или игуану, следует учесть желание ребёнка и особенности содержания. Но самое важное это учитывать, чему питомец сможет научить малыша.

В любой семье рано или поздно встаёт вопрос о приобретении домашнего животного. Сейчас дети могут попросить кого угодно. Альтернатива может закончиться традиционным выбором: собака или кот. Но иногда ребёнок стремится к большей любознательности и заявляет, что ему нужен крокодил. Психологи назвали лучшего животного для воспитания детей до 10 лет.

Очень важно выбирать питомца, исходя из характера и темперамента ребёнка, уверяют эксперты. Так, если малыш – флегматик, для его компании отлично подойдут грызуны – хомяки, крысы, морские свинки. Они научат малыша быть более внимательным. Меланхолик будет рад аквариуму с рыбками или кошке, они будут успокаивать и компенсировать эмоциональность и ранимость ребёнка, отмечают специалисты. К тому же, кот сделает малыша более общительным, но он требует много внимания. Если детям не хватает усидчивости, стоит задуматься о черепахе или игуане, главное – не бояться экзотики.

Для жизнерадостных сангвиников очевидно сделать выбор в пользу ярких питомцев – попугая или канарейки. Отлично впишется в настроение и собака. Однако стоит сразу определиться, готовы ли вы тратить много времени на прогулку. При этом родители должны учитывать пожелания самих детей, а не полагаться исключительно на свои наблюдения.

Питомец развивает у детей до 10 лет чувство ответственности, эмпатии и способности к сопереживанию. Кроме того, благодаря домашним животным ребёнок сможет быстрее научиться проявлять свои чувства – любовь, доброту, заботу. Дети учатся терпению и доверию, играя с питомцем. Помимо прочего, домашнее животное способно обеспечить массу ярких впечатлений, защищая ребёнка от стрессов и переживаний.

Важно помнить, что у детей бывает аллергия на шерсть или оперение, это также стоит учитывать при выборе питомца. Психологи советуют, если выбор в пользу животного сделать нельзя по состоянию здоровья, следует компенсировать необходимость его появления интерактивной игрушкой. Специалисты уверяют, что домашнее животное – это не обычная детская прихоть, а необходимость, тем более в возрасте до 10 лет, когда в малыше закладывается основа будущего взрослого человека.