Кости из прошлого: Древние вирусы освободятся из-за таяния ледников

Сегодня, 16:24

Изменение климата настолько смертельно, что ситуация уже сейчас напоминает апокалипсис, говорят археологи, опасаясь вспышек палеолихорадки.

Оттепель Аляски угрожает доисторическим местам, однажды застывшим во времени. Об этом сообщают археологи, усматривая причину в глобальном изменении климата. Первый артефакт - деревянная маска - был обнаружен в 2007 году ребенком, который наткнулся на него, играя на пляже возле своего дома в Куинхагак, деревне на западе Аляски, которая находится у Берингова моря. В последующие месяцы сотни подобных объектов - корзинки, тонко вырезанные стержни гарпунов, губные заглушки, деревянные куклы, иглы для татуировки из слоновой кости - появились из-за таяния вечной мерзлоты и эрозии, вызванной изменением климата. Сегодня, спустя более десяти лет после первой находки, необычная коллекция из примерно 100 000 доисторических артефактов юпик - самая большая такая коллекция в мире - находится в небольшом недавно открывшемся музее в Квинхагаке, где проживает коренная община, насчитывающая около 700 человек.

Но это не радует археологов, ведь они говорят, что не только кости из прошлого, но и древние вирусы освободятся из-за таяния ледников. Эксперты говорят, что повышение температурных показателей в мировом океане и на материках провоцирует появление новых проблем в здравоохранении, ведь труднее будет противостоять массовой палеоэпидемии. Появление костей и черепов на берегах Берингова моря может спровоцировать появление древних болезней, которые в современности не получится истребить, даже используя нанотехнологии, говорят исследователи.

Таким образом, ситуация на денный момент выглядит специфически, ведь человечество может оказаться в западне из-за своей же деятельности.