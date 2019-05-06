Лекарства не будут тестировать на людях и животных — Учёные создали синтетические органы

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Это открытие не только спасёт жизни многих людей и животных, но и станет новой эрой в науке и медицине в целом.

До того, как учёные тестируют медицинские препараты, они наблюдают, как влияют эти вещества на клетки, которые растут в чашках Петри.

Но недавно учёными был сделан научный прорыв и они создали синтетические органы. С помощью специального оборудования они напечатали органы с синтетическими кровеносными сосудами, созданными из целлюлозы.

Исследователи уверенны, что такие синтетические органы могут храниться очень долго. Их можно будет восстанавливать, чтобы получать модель ткани, которую можно использовать для тестирования медицинских препаратов.

Учёные со всего мира считают, что это открытие является настоящим прорывом в науке и в скором времени лекарства не будут тестировать на людях и животных. Также выращенные клетки и органы это предтеча для многих научных прорывов. Из этих клеток в дальнейшем можно сгенерировать что угодно. То есть в результате эксперимента был создан своего рода генетический конструктор.