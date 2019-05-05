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Проработаны технические аспекты высадки. Если в бюджет заложат необходимую сумму, то человек во второй раз сможет отправиться на Луну.

Пока американские чиновники пытаются внести в бюджет статью о полете человека на Луну, инженеры американского аэрокосмического агентства готовят технический план. По словам заместителя администратора NASA по исследованиям Билла Герстенмайера, высадка астронавтов в 2024 году возможна.

Как сообщается, экспедиция потребует трех запусков грузовых кораблей, и космического аппарата Orion. В 2022 году он совершит пробный полет к Луне в рамках программы EM-2, а в случае успеха корабль доставит астронавтов на поверхность Луны.

Билл Герстенмайер отметил, что инженеры агентства планируют создать единый аппарат, который сможет объединить в себе носитель, посадочный модуль и систему отъема ступеней. По мнению аналитиков, разработку нового космического аппарата поручат компании SpaceX. К 2022 году специалисты NASA планируют выбрать двигатель для будущего корабля.

Следующим этапом станет разработка стыковочного шлюза, который смог бы играть роль жилого модуля. Подобная конструкция позволит астронавтам разместить необходимое оборудование на борту корабля Orion.

Руководство NASA опубликовало план высадки на Луну в 2024 году лишь частично. Нерешенным остается финансовый аспект: американские ученые еще не знают, сколько денег потребует лунная экспедиция.