Мышьяк не ядовит? Микроорганизмы способны дышать токсином и перерабатывать его – учёные

Сегодня, 04:15

Токсичное вещество ядовито не для всех, уверяют эксперты. Микроорганизмы могут не просто существовать в опасной среде, но и вырабатывать из него питательные вещества.

Джаклин Сондерс в своей докторской диссертации в Вудсхоллском океанографическом институте и Массачусетском технологическом институте провела исследование относительно мышьяка и пришла к выводу, что он может быть не только вреден, но и полезен.

Габриэль Рокап, профессор океанографии в Калифорнии, отметил, что давно известна особенность Тихого океана, заключающаяся в небольшом наличии мышьяка в определённых областях. Исследователи взяли образцы морской воды в районах, где кислород почти отсутствует. Это заставляет, по словам специалистов, микроорганизмы искать другие способы выживания и пропитания.

Учёные отметили, что мышьяк, конечно же, ядовит. Однако некоторые бактерии смогли приспособиться к нему. Теперь они способны дышать токсином и перерабатывать его. Микроорганизмы превращают молекулы на основе мышьяка в энергию и питательные вещества. Сондерс уверен, что эти бактерии могут быть использованы для трансформации мышьяка и в других регионах.

Более того, эксперты полагают, что эта технология не новая для Земли. Они считают, что она была широко распространена на ранних этапах развития планеты, когда кислорода было ещё слишком мало.

Сейчас учёные намерены вырастить эти микроорганизмы в искусственных условиях, чтобы узнать возможности их применения не только в воде, но и в других средах. В качестве одного из самых возможных вариантов использования очищение загрязнённых мышьяком воды и воздуха.