«Лошадиная» родословная: Анализ ДНК показал, что современная лошадь не имеет предков

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Генетики исследовали генетический материал 278 лошадей за 42 000 лет. Ученые выявили две основные линии генеалогии животных.

Специалисты из научного центра исследований Франции сделали анализ ДНК останков древних лошадей. Результат теста показал, что «лошадиная» родословная имеет две ветви развития, которые никак не пересекаются. Ученые сообщили, что современная лошадь не имеет доисторических предков.

По словам исследователей, приручение животного повлияло на изменения древнего мира. Когда лошадь стала домашней, человеку стало проще покорять новые территории. Предположительно, впервые одомашнили дикого скакуна 5 тысяч лет назад представители ботайской цивилизации (современный Кахахстан). Археологические раскопки подтвердили эту версию: ученые находили упряжь для лошадей, посуду для кобыльего молока.

В 2018 году команда специалистом во главе с Людовиком Орландо выяснили, что евразийские лошади, которые существуют последние 4000 лет, не имеют родства с ботайскими. Предка современного скакуна обнаружить до сих пор не удалось.

Ученые считают, что из известных видов только лошадь Пржевальского является потомков доисторических диких животных (ДНК совпадает на 3%).

На сегодняшний день исследователи делят животных на два вида: домашние и лошади Пржевальского. Однако ученым удалось найти останки третьего вида, морфологические свойства которого были похожи с ленской лошадью. Такую мумию животного нашли в Якутии российские палеонтологи.

Археологами был обнаружен ещё и четвёртый вымерший вид, который обитал в ІІІ тысячелетии до нашей эры на Иберийском полуострове. Останки лошадей имеют генетические отличия от предыдущих видов. Учёные предположили, что викинги завезли этот вид в Европу.

Зооархелоги не теряют надежду все-таки найти предка современной лошади. По предположениям ученых, останки находятся на территории Венгрии.