Сегодня, 19:56

40 миллиардов тонн газа остается в атмосфере и способствует глобальному потеплению.

4 мая, в субботу, NASA направило на МКС прибор, который позволит отследить углекислый газ на Земле. В ходе операции ведомство зафиксировало критический уровень газа в атмосфере. Учёные не в силах поверить, что человечество выводит Землю из строя.

Отправленный прибор был изготовлен из из запасных компонентов, оставшихся после сборки спутника OCO-2, который был выведен на орбиту в 2014 году, с той же целью. Получив данные из двух миссий, целью которых было «наблюдение за процессом дыхания Земли», учёные заключили следующие выводы.

Во-первых – Великобритания может сократить выбросы углекислого газа практически до нуля. Как стало известно благодаря спутникам, способность растений поглощать газ меняется в течение светового дня. По словам доктора Аннмари Элдернг: «Это очень ценная информация». Миссия Орбитальной углеродной обсерватории – это поиск связи между циклами выбросов газа и выделяемым парниковым эффектом, а также тем, как он поглощается.

Причиной сложившейся ситуации являются люди и их дисбаланс, который увеличивает концентрацию газа в воздухе. В настоящее время антропогенная деятельность откачивает чуть меньше, чем 40 миллиардов тонн газа в год. Это происходит в результате сжигания ископаемого топлива. Половина этой суммы остается в атмосфере и способствует потеплению. Вторую половину поглощает океан, а третья сбрасывается в раковины.

Мониторинг углерода, однако, приведет к появлению большего количества спутниковых систем, в ближайшие годы.