В Австралии может исчезнуть 50% птиц - Экологи

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Экологи напоминают, что глобальное потепление может уничтожить древнейший лес на севере страны. Тропики, которым около 150 миллионов лет, могут потерять свое многообразие.

Экологическое сообщество обеспокоено вымиранием Большого Барьерного рифа в Австралии. Изменение экологической обстановки и глобальное потепление может уничтожить природный комплекс. Вместе с тем, австралийские эксперты напоминают, что подобные перемены могут губительно повлиять на влажные тропики Квинсленда.

Всемирно известный тропический лес занимает 8940 квадратных километров на севере Австралии. Считается, что тропики Квинсленда образовались 150 миллионов лет назад. На территории заповедника обитает половина всех птиц Австралии, 60% бабочек, и 41% пресноводной рыбы. По мнению экологов, эти виды под угрозой вымирания.

Специалисты Университета Джеймса Кука считают, что до конца столетия органическая жизнь в Квинсленде вымрет. Этому способствует постепенное повышение температуры. Например, обитающие в Квинсленде опоссумы не могут выжить при температуре свыше 29 градусов, а в этом году температура в Австралии трижды поднималась до 39 градусов по Цельсию.

Сейчас половина площади тропиков уже потеряна. Ученые убеждены, что статус Всемирного наследия, присвоенный ЮНЕСКО в 1988 году, не сможет спасти лес. Из-за потери тропиков Квинсленда в Австралии может исчезнуть до 50% птиц. Экологи заявляют, что подобные изменения навсегда изменят природный баланс в регионе.