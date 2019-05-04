Учёные остановят распространение метастазов, замедлив движение клеток

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Клетки передвигаются за счёт определённого белка на их поверхности. Если его нет, то даже раны заживают медленнее.

Многие знают о том, что клетки выступают в роли «работников» внутри организма человека. Соответственно, для исправного выполнения своих обязанностей им нужно передвигаться. Это возможно лишь за счёт белка, называемого интегрин. Такой тип движения важен в момент метастазации рака, когда клетки отрываются от первичной опухоли и распространяются по всему организму.

Благодаря интегрину, раковые клетки ползут через ткань и достигают кровеносного сосуда, который они используют для дальнейшего передвижения. Проведя ряд исследований учёные пришли к выводу, что, замедлив движение клеток, они остановят распространение метастаз.

Гош и Линда Шапиро стали первыми, кого заинтересовал вопрос о воздействии общего белка в коже клетки, на данный тип движения. Они выяснили, что белок, называемый CD13, проникает через клеточную мембрану и взаимодействует одним концом с внутренней частью клетки, а другим – с внешним миром. Белок имеет множество различных функций, включая связывание ячейки на месте и помощь клеткам в общении друг с другом.

Они провели эксперимент с клетками рака шейки матки человека и получили положительный результат. В настоящее время исследователи изучают различные версии белков интегрина и различные связывающие материалы, такие как коллаген и ламинин. «Все эти шаги имеют решающее значение для клеток, они обрабатывают информацию из внешней среды и двигаться вперед», – сообщил Гош.