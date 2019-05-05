В Россию идёт Первый всадник Апокалипсиса. Как монгольская чума может «вытравить» человечество?

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«Черная смерть», выкосившая в 14 веке треть Европы, уже у границ РФ. Инфекция смертельна. Риск заражения через животных и мясо очень высок.

3 мая три десятка туристов из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска стали заложниками средневековой напасти. Их поместили в карантин из-за вспышки чумы в Монголии. В городе Баян-Улгий чума унесла жизни двух человек, которые съели мясо суслика, по горькой иронии, это должно было укрепить их здоровье.

Медики отмечают, что это не первые случай бубонной чумы в Азии. Ее переносят кровососущие насекомые, которые заражают животных, поэтому любой кусок мяса может стать источником заражения. Контролировать перемещение грызунов и животных через границу практически невозможно, к тому же это бесполезно, палочка может от животных попасть в воду и распространиться по всем грунтовым водам и рекам.

Монгольская чума может «вытравить» не только население соседних с Монголией стран, но и все человечество, считают некоторые эксперты. Чума – частый гость в Европе. В 6 веке она «выкосила» больше половины жителей континента, в 14 эпидемия унесла 30% населения, а сейчас, учитывая плотность населения, она может за несколько недель поразить все человечество. Для этого даже не потребуется нашествия крыс, наши домашние животные могут принести домой блох, укус которых окажется смертелен.

Некоторые конспирологи отмечают, что в Россию идёт не просто чума. Это Первый всадник Апокалипсиса. Согласно шестой главе Откровения Иоанна Богослова, Первый всадник посеет болезни и смерть, а случится это после того, как над миром взойдет красное Солнце и комета в небе возвестит о его приходе. Красное пульсирующее Солнце наблюдали с МКС 30 апреля, а сегодня ночью мир увидит не один, а тысячи метеоритов.

Верить в неизбежность Апокалипсиса или считать вспышки чумы издержками наследия средневековья, каждый решает сам. Однако врачи предупреждают, что соблюдать осторожность необходимо. Заболевание является смертельным и поддается лечению только в 60% случаев.