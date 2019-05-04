Черничный краситель станет новым материалом для искусственных сосудов - учёные

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На основе красителя был создан кровеносный сосуд. В дальнейшем учёные таким способом планируют печатать органы.

Исследователи из американского Университета Райса выяснили, что черничный пищевой краситель может иметь большое значение для трёхмерной печати. При помощи этого вещества учёные станут печатать искусственные сосуды и легочные альвеолы.

Среди таких красителей стоит отметить ратраксин, кукркумин и антоциан. Последний создан на основе черники, анализ состава вещества показал, что ему более других свойственно поглощать воздух.

Также учёные решили протестировать открытие на практике и напечатали кровеносный сосуд с клапанами размером в один миллиметр. Количество необходимых материалов оказалось максимальным, поэтому он станет новым материалом для искусственных сосудов. В дальнейшем учёные планируют использовать данный метод для печати органов.

Говоря о трёхмерной печати, стоит сказать о некоторых особенностях, которые мало кому известны. Например, есть мнение, что для 3D-печати в основном используется пластик, но в промышленном формате используются и другие материалы. Существует вероятность, что в дальнейшем будут печатать кости на основе рентген-снимков.

Кроме того, с каждым годом качество имплантов растёт. Хирургам удалось заменить 75% черепа пациента искусственными материалами. Копия содержит все необходимые компоненты, стимулирующие рост клеток и восстановление костной ткани.