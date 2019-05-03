Дышащий мешок: Ученые напечатали на 3D-принтере модель, которая способна имитировать функции легких

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Этот образец оснащён дыхательными путями и кровеносными сосудами, которые могут обеспечить кислород для эритроцитов.

Ученые создали новую технику биопечати, которая устраняет серьёзные проблемы на пути к замене органов 3D-печати. Инновация позволяет создавать сложную сосудистую сеть, которая способна имитировать естественные функции организма.

Исследователи напечатали на 3D-принтере дышащий мешок, который повторяет действия легких: дыхательные пути доставляют кислород к окружающим кровеносным сосудам.

Тканевая инженерия не один год пыталась создать подобную модель. Теперь с помощью 3D-печати тканей ученые планируют исследования, которые помогут соединить их с человеческим организмом.

Испытания «новых» легких показали, что ткани оказались достаточно крепкими, чтобы избежать разрывов во время кровотока и пульсирующего «дыхания». Эритроциты способны поглощать кислород при прохождении через кровеносную сеть.

Ученые утверждают, что создание внутренних органов на 3D-принтер является основной целью биопечати. Только в Америке более 100 000 человек ожидают пересадку донорских органов.

Сейчас биопринтинг имеет повышенный интерес. Ученые надеются улучшить эту систему, чтобы врачи могли печатать нужные органы из собственных клеток пациентов.

Продолжение... Роботы с «человеческими» мышцами: Ученые представили гидрогель, который создает искусственные мягкие ткани для машины Новая разработка способна набирать массу при выполнении физических упражнений. Специалисты отметили, что на сегодня самым востребованным органом является печень. К сожалению, в настоящее время для нее не существует 3D-замены, потому что она выполняет более 500 функций.

Эксперты планируют сосредоточиться на усовершенствовании разработки биопечати, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с недостатками донорских органов.