Говорящие руки: Нейробиолог объяснил привычку людей жестикулировать при разговоре

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Исследование нейробиолога показало, что при плохой слышимости люди всматриваются не на губы, а на руки собеседника.

Итальянцы очень активно жестикулируют, потому что громко разговаривают и не слышат друг друга. Эта старая интернет-шутка может оказаться правдой. Немецкий нейробиолог Линда Дриверс провела исследование, которое помогло объяснить привычку людей жестикулировать при разговоре.

В ходе исследования нейробиолог из Германии пригласила добровольцев, которым показывала специализированные видеоролики. На видео различные люди объясняли глаголы, помогая себе руками. Всё это время на фоне звучал шум, мешающий расслышать слова. К исследуемым были прикреплены датчики, показывающие мозговую активность. Оказалось, что все респонденты полагались именно на жестикуляцию. Никто не смотрел на губы и не пытался расслышать что-нибудь. Эксперимент Линды Дриверс объяснил врождённую способность человека использовать для общения «говорящие руки». Это передаётся на генетическом уровне. Первые предки человека полагались именно на жесты. Все звуки, которые они издавали, существовали только для предания эмоциональной окраски.