Лазерная связь позволит отправлять сообщения с помощью водяного пара в воздухе

Сегодня, 04:00

Новое применение лазеров позволит передавать тональные звуковые сигналы человеку, который сможет их услышать без специального оборудования и в тайне от всех.

Исследователи из MIT придумали два новых метода использования лазера для передачи звуковых сигналов (речи, музыки) прямо в ухо слушателю. Такая технология подходит как для повседневного использования, так и для критических ситуаций. Данной технологией могут пользоваться в больших, шумных помещениях полных людей без боязни быть услышанными.

Это первая система, которая использует лазеры, которые полностью безопасны для глаз и кожи. Методы, разработанные исследователями MIT, использовали фото акустический эффект, когда материал, поглощающий свет, генерирует звуковые волны. В качестве фото акустического материала они использовали водяной пар. Исследователи мотивировали это тем, что атмосфера обычно содержит небольшое количество воды. Даже в сухих средах в воздухе присутствует пар, выделяемый телом человека.

Звук, передаваемый фот оакустическим материалом, масштабируется вместе с количеством поглощенного света. Поэтому команда исследователей выбрала длину волны света, которая легко поглощалась водой, что позволило им получить более сильный звук.

Особый интерес учёных представлял метод лазерной развертки, основанный на динамической фото акустической спектроскопии, поскольку звуки могут быть услышаны только на определенном расстоянии от передатчика. Любой, кто находится слишком близко или слишком далеко от излучателя, ничего не услышит.

Лабораторные эксперименты показали, что метод лазерной развертки может посылать звуковые сигналы человеку, находящемуся на расстоянии более 2,5 м, при громкости, пригодной для нормального разговора. Это было достигнуто с помощью коммерчески доступного оборудования.

Исследователи MIT сравнили новый метод с традиционной фото акустической техникой. Традиционный метод фото акустики обеспечивает связь с более высокой точностью, в то время как лазерная развертка обеспечивает связь с более громким звуком.

В дальнейших планах у специалистов из MIT протестировать оба метода на больших расстояниях. Они верят, что эффективный диапазон их метода лазерной связи позволит отправлять сообщения с помощью водяного пара в воздухе на большие расстояния, что сделает его коммерчески выгодным.