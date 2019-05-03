Был ли жив царь Соломон? Найденная археологами табличка свидетельствует об историческом заговоре

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Артефакт, датируемый второй половиной IX в. до н.э., может быть доказательством подделки исторических фактов.

Исследователи повергли общественность в шок, сообщив о том, что библейский царь Соломон был жив. Об этом свидетельствует найденная археологами древняя табличка, где говорилось о том, что он одержал победу в войне с израильтянами. Согласно данным исследователей, табличка представляет собой чёрный базальтовый камень в высоту 3 метра, а в ширину — 1. Предположительно, надписи были сделаны во второй половине IX в. до н.э.

Читать её сложно из-за многочисленных повреждений, в своё время артефакт подвергали грубой термической обработке, нагревая и затем обливая холодной водой. Теперь археологи бьются долгое время над тем, чтобы собрать разбитую табличку: около двух третей планшета изготовлено из исходного материала, а оставшаяся треть - из современного письма на гипсе.

В письме упоминается «Дом Давида» - династия библейского царя, что свидетельствует о существование целого рода, который начинался от царя Соломона. Правда, есть небольшая «нестыковка», поскольку одни исследователи читают «бет» как дом, а другие считают, что это не является доказательством.

Впрочем, если это действительно подтверждение существования царя Соломона, то данное упоминание является первым, если не брать в расчёт библию. Других источников нет, но в священном писании говорится о том, что он был одним из первых царей. Бог дал Соломону царствование, но тому следовало не отклоняться от служения Богу.

Опровержение идеи о том, что Соломон был жив толкает на мысль: создание таблички породил конфликт, что свидетельствует об историческом заговоре. Если обратиться к сути надписи, то можно отметить превосходство царства Соломона над другим государством. Многие исследователи делают акцент на том, что в истории не является редкостью подделка фактов и изменение хода событий. Зачастую к такому методу прибегали, чтобы взять власть. Это связано с тем, что ничто не имеет такого сильного убеждения, как артефакты, и тем более религия. Подобный ход мог быть рассчитан на долгосрочную перспективу - чтобы убедить потомков в избранности конкретного народа.

Актуальным вопросом остаётся, когда и для каких целей это было придумано. Поскольку в те времена для человека религия была на первом месте, личность Соломона могли использовать как способ принуждения. Исследователи отмечают, что не было ничего проще, чем заставить повиноваться, ссылаясь на библейского царя.