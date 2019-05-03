Первый в мире самолёт без закрылков прошел первые успешные испытания

Сегодня, 15:50

Напечатанный на 3D принтере самолет способен маневрировать несмотря на отсутствие подвижных частей крыла.

Инженеры BAE Systems тестируют первый в мире самолет без закрылков, который может маневрировать в полете при помощи сверхзвуковых потоков воздуха.

Беспилотник под названием Magma прошел первые успешные летные испытания на аэродроме Лланбедр в Северо-Западном Уэльсе. Испытания успешно продемонстрировали две технологии управления "продувки воздухом", которые заменяют закрылки и элероны, и предназначены для улучшения управления и характеристик самолетов. Magma был разработан с использованием титановых деталей, распечатанных на 3D принтере исследователями из Университета Манчестера и инженерами из BAE Systems.

По мнению создателей, заменив движущиеся части крыла технологией обдува воздухом, можно разработать самолеты, которые легче, надежнее и дешевле в эксплуатации. Эти технологии могут также улучшить скрытность самолета, поскольку они уменьшают количество зазоров и краев, которые в настоящее время делают самолеты более заметными на радарах.

Все началось с того, что инженеры создали собственную топливную форсунку для векторизации тяги из склеенных кусочков пластика и протестировали ее на вентиляторе для сушки волос почти 20 лет назад. Сегодня BAE Systems занимается 3D-печатью компонентов из титана, и проводит летные испытания на реактивных двигателях в самолетах, спроектированных и построенных командой проекта.