Учёные разработали лекарство от аутизма

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Дети-аутисты получат возможность наладить отношения с другими людьми. Лекарство развивает коммуникативные навыки.

Учёные из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке разработали новое лекарство, на данный момент разработка - в стадии эксперимента. Предполагается, что препарат от аутизма должен улучшить навыки коммуникации у людей с данного рода отклонениями. Результаты можно увидеть в издании Science Translational Medicine.

На регулировку налаживания процесса коммуникации влияет вазопрессин. Правда, проблемой является то, что до конца не ясно, как связан гормон и аутизм: у некоторых пациентов замечен недостаток, а у других — избыток.

В проведённом исследовании приняли участие 223 жителей США с аутизмом, им необходимо было принимать препарат один раз в день в течение 12 недель. Результаты показали улучшение социальных и коммуникационных способностей. Правда, сами эксперты отмечают: в широкомасштабном плане препараты использовать пока что рано.

Одним из главных, спорных вопросов является то, каким образом препараты с разным способом воздействия могут производить один и тот же эффект. Среди основных признаков стоит отметить такие как отсутствие мимики и жестов, невозможность вести беседу с другими людьми. Если смотреть с психологической точки зрения, то врачи отмечают игнорирование чувств других людей, отсутствие привязанности жестов к конкретной ситуации. В качестве причин рассматриваются черепно-мозговые травмы, инфекции и патологии родов.

Впрочем, Валерий Синельников в книге «Возлюби болезнь свою» говорит о том, что 85% болезней имеют психологические причины, и аутизм не является исключением. Проведённое исследование показало, что к данному заболеванию могут привести психологические проблемы матери во время беременности. К ним можно отнести нервные срывы, депрессию и панические атаки.