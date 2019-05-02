Прослушивание музыки снимает стресс и делает человека счастливее

Вчера, 22:37

Высококачественные звуки напрямую связаны с положительными эмоциями, поэтому для улучшения настроения нужно прослушивать любимые песни.

Учёные провели опрос 3000 респондентов из семи европейских стран, чтобы узнать, как творчество влияет на людей. Исследование показало, что прослушивание хорошей музыки снимает стресс и делает человека счастливее, а некоторые даже отказываются от секса ради любимых мелодий. Наслаждение высококачественными звуками укрепляет психическое и физическое здоровье людей. Причем воздействие музыки на человека не зависит от его имущественного положения и места проживания. Исследование проводилось в совершенно разных странах: Англии, Германии, Польше, Голландии, Франции, Дании и Швеции. Одни государства находятся на более высших ступеньках культурного и экономического развития, другие на низших, но результаты тестирования оказались везде одинаковыми.

Музыка реально может сделать человека счастливее. После напряженного рабочего дня психологи рекомендуют расслабиться под любимую композицию. При этом следует учитывать, что агрессивная музыка действует возбуждающе на нервную систему, поэтому слушать ее на ночь не рекомендуется, поскольку может возникнуть бессонница.

Вместе с тем мелодии могут быть очень опасны. Исследование показало, что люди положительнее воспринимают чиновников, если у них такие же музыкальные предпочтения. Зная эту информацию, сильные мира сего получат эффективный инструмент для манипуляции общественным мнением.