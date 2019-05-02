Забыли завет Хокинга: Изменение климата сделает из Земли вторую Нибиру

Огненный шар заменит «зелёную» планету, ведь действовать мировое правительство не спешит, пишут сторонники теории заговора в Instagram.
Смерть Стивена Хокинга для многих людей стала тяжёлой утратой, кроме того, что близкие потеряли родную кровь, мировое сообщество лишилось гениального физика. Но, сейчас многие жители планеты забыли завет Хокинга и продолжают упорно идти против его слов и даже предсказаний. Если верить умозаключениям физика, то изменение климата сделает из Земли вторую Нибиру. Об этом говорит пользователь Instagram под никнеймом poojanchavda08.
К тому же, физик сказал: «Изменение климата - это одна из величайших опасностей, с которыми мы сталкиваемся, и мы можем предотвратить ее, если будем действовать сейчас».
Но, на данный момент астрономы и физики обеспокоены другими проблемами, которые якобы больше важны, нежели изменение климата. Стоит сказать, что проблема увеличения средних температурных показателей на Земле действительно может превратить планету в настоящий огненный шар, который не только станет двойником Нибиру, но и сможет сразиться с Солнцем.