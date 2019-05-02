Забыли завет Хокинга: Изменение климата сделает из Земли вторую Нибиру

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Огненный шар заменит «зелёную» планету, ведь действовать мировое правительство не спешит, пишут сторонники теории заговора в Instagram.

Смерть Стивена Хокинга для многих людей стала тяжёлой утратой, кроме того, что близкие потеряли родную кровь, мировое сообщество лишилось гениального физика. Но, сейчас многие жители планеты забыли завет Хокинга и продолжают упорно идти против его слов и даже предсказаний. Если верить умозаключениям физика, то изменение климата сделает из Земли вторую Нибиру. Об этом говорит пользователь Instagram под никнеймом poojanchavda08.

«Великий вдохновитель также предсказал, что наша планета станет огненным шаром менее чем через 600 лет. К тому времени Земля будет настолько перенаселена, что наше потребление энергии заставит планету гореть красным, и человечество погибнет. Хокинг добавил, что глобальное потепление сделает условия на Земле похожими на Венеру», - пишет автор.

К тому же, физик сказал: «Изменение климата - это одна из величайших опасностей, с которыми мы сталкиваемся, и мы можем предотвратить ее, если будем действовать сейчас».

Но, на данный момент астрономы и физики обеспокоены другими проблемами, которые якобы больше важны, нежели изменение климата. Стоит сказать, что проблема увеличения средних температурных показателей на Земле действительно может превратить планету в настоящий огненный шар, который не только станет двойником Нибиру, но и сможет сразиться с Солнцем.