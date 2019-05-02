Ученые назвали пять опасных для детей бактерий

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Названы самые опасные микробы, которые ребенок может подхватить, развлекаясь в игровых зонах.

Всем известно, что окружающая среда полна бактерий. Они представляют опасность для людей, иммунитет которых не может бороться со всеми угрозами. Американские ученые назвали пять самых опасных для детей бактерий, которые можно встретить в игровых комнатах и развлекательных центрах.

По мнению ученых, инвентарь в детских развлекательных центрах - благоприятная среда для развития опасных микроорганизмов. Так, сотрудники Университета Северной Джорджии исследовали популярные игровые комнаты в США, обнаружив 31 вид бактерий.

Помимо относительно безопасных микроорганизмов, ученые выявили пять опасных бактерий. Так, был обнаружен Enterococcus faecalis, который является возбудителем эндокардита и менингита. Также в игровых комнатах «обитал» Staphylococcus hominis – возбудитель кровяных инфекций. Помимо этого, исследователи обнаружили бактерии, приводящие к пневмонии и различным инфекциям.

Ученые напоминают, что перед посещением детского развлекательного центра родителям необходимо обратить внимание на наличие санитарных документов.