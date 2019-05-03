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Добыча драгоценных металлов позволила на протяжении ста лет оплачивать услуги наемной армии в период Пунических войн.

Как известно, целью любой войны является захват ресурсов – территориальных, ископаемых или людских. Исходя из этого, ученые долго не могли понять причину успеха Карфагена, сопротивлявшегося Риму даже после потери ключевых месторождений.

Уже в 3 веке до н.э. римские войска смогли завладеть Картахеной, где располагались крупнейшие месторождения серебра на территории Карфагена. Это позволило увеличить численность армии, сохранив экономику Рима. Теоретически, после этого Карфаген должен был потерять военную мощь, не имея возможность платить жалование воинам. Но этого не случилось – финикийское государство на протяжении века сопротивлялось Римской Империи.

Объяснение этой загадки обнаружили во время раскопок на территории Африки, где располагался древний город Утика. Британские археологи обнаружили письмо горожанина, в котором говорится о неких шахтах на территории города. По мнению археолога Эндрю Уилсона, речь идет о добыче серебра, которым снабжали Пуническую армию. Это предположение подтверждают результаты анализов почвы, в которых содержатся фрагменты серебра.

Пока рано говорить о том, что секрет успеха Карфагена в войне с Римом раскрыт. Ученым еще предстоит найти следы древних рудников, или иных доказательств добычи серебра на территории Утики.