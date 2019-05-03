Палеонтологи нашли окаменелые яйца динозавров с самыми длинными когтями в истории

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Эти грозные существа бродили по пустыне Гоби в Монголии в конце мелового периода 140-60 млн лет назад.

Учёные Университета Хоккайдо занимаются исследованием останков древних рептилий. Им удалось найти гнездо возрастом 100 млн лет. В нём палеонтологи заметили окаменелые яйца без зародышей динозавров с самыми длинными когтями в истории. Вероятно, потомки гигантских рептилий успели вылупиться, поскольку специалисты обнаружили в окаменелом гнезде лишь скорлупу. Экспертиза показала, что японские учёные отыскали яйца теризинозавров – огромных ящеров, обитавших на территории современной Монголии много лет назад. Масса представителей данного вида динозавров достигала пяти тонн, а длина восьми метров. Несмотря на впечатляющие размеры теринозавров, больше всего удивляют их полутораметровые когти. Древний ящер использовал их как оружие во время охоты на муравьев, также с помощью длинных когтей теринозавры защищались от хищников.

Палеонтологи размышляют, как яйца ящера остались целыми и не попали в лапы любителей падали. Скорее всего их скрыли от глаз хищников песчаная буря, наводнение или оползень. Впервые окаменелости с останками теринозавров нашли в 1948 году. Когда исследователи увидели их, то подумали, что нашли кости гигантских черепах.

Благодаря изучению останков с использованием новейших технологий, учёные описали приблизительны внешний вид теринозавров. Древние рептилии имели небольшую относительно туловища птицеподобную голову и клюв.

Теринозавру достались в подарок от эволюции перья, но он использовал их не для полётов, а как нагревательный прибор и ради привлечения половых партнеров. Палеонтологи признали данный подвид самым странным динозавром из-за оригинального внешнего вида и огромных когтей.