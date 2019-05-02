Уловка для Гринпис: Эко-пакеты не разлагаются годами

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Такие пакеты остаются целыми и пригодными для использования даже после трёх лет в морской воде.

Исследование британских ученых из Плимутского университета показало, что биоразлагаемые пакеты наносят вред природе и не разлагаются за сроки, указанные производителями.

Проведенное экспертами исследование показало влияние воды, почвы и воздуха на такие пакеты за период в 3 года. Ни один из проверяемых образцов не разложился полностью. Такие эко-пакеты даже спустя три года проведенных в воде оставались пригодны для использования. Пакеты, содержащие в себе компостирующие вещества, показали себя чуть лучше и незначительно разложились за этот срок.

Исследователи отмечают, что безопасность таких биоразлагаемых материалов для природы сильно преувеличена, а распадаются они незначительно и при особых обстоятельствах на специальных заводах, но никак не в природных условиях.

Ранее организация Greenpeace заявила, что загрязнение окружающей среды пластиком достигло угрожающих масштабов. По мнению экспертов, ввод таких биоразлагаемых пакетов всего лишь уловка для Гринпис. Пока на законодательном уровне не будет выявлено вредное влияние таких материалов на природу компании будут и дальше продолжать выпуск продукции, загрязняющей нашу планету.

Полный отказ от пластика не возможен и как видно альтернатива с экологически разлагаемыми веществами не оправдывает себя. Желая помочь природе люди попадаются на уловки маркетологов и покупают продукты, которые не разлагаются годами, а их распад лишь наполняет окружающую среду микропластиком.