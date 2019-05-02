Пробудят Тутанхамона: Новое гольф-поле с видом на Египетские пирамиды запустит Апокалипсис

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Египтолог умиляет отказаться от заработка на костях правителей, ведь далее последует их гнев.

Великая пирамида в Гизе - одно из семи чудес света, и увидеть древнее сооружение лично – это ТОП желание для любого путешественника. Но если человек любит играть в гольф, это вообще ва-банк. Недавно открытый комплекс называется «NewGiza». Он расположен на юго-западе Каира, всего в пяти милях от пирамид, и находится в разработке почти два десятилетия. Это окончательный проект архитектурной фирмы Thomson Perrett & Lobb, в состав которой вошли покойный Питер Томсон, пятикратный чемпион Open, умерший в июне прошлого года в возрасте 88 лет, и архитекторы поля для гольфа Росс Перретт и Тим Лобб.

«Прогуливаясь по этому месту в 2005 году, мы знали, что у нас есть потенциал, чтобы создать уникальный комплекс в этом карьере прямо из Каира », - сказал Перретт. «Работая усердно с клиентом и командой разработчиков, мы запланировали курс, который позволит изучить большую часть сайта, в том числе виды на пирамиды и дать представление о местном культурном ландшафте».

Но египтолог не разделяет радости разработчиков, ведь новое гольф-поле с видом на Египетские пирамиды запустит Апокалипсис.

«Пробудят Тутанхамона люди очень быстро, ведь не только его мумия владеет огромной разрушительной силой, но и вся земля, где ступала его нога и его народ. Глупо полагать, что ничего не произойдёт, курок уже спущен и стоит ждать конца», - говорит египтолог.

Судя по его словам, не стоит пользоваться удобным расположением пирамид в Египте, ведь неизвестно чем именно может обернуться любое коммерческое решение. Таким образом, египтолог предупреждает экспериментаторов, что развлекательно-увеселительные заведения не должны появляться на территории Египта, ведь неизвестно, чем это может закончиться из-за гнева мумий и духа Тутанхамона.