Глобальное потепление не щадит никого: На Аляске под водой оказались школы и кладбище

Сегодня, 20:04

Следующие на очереди магазин и пожарная часть. Из-за резкого повышения температуры в ближайшие 10 лет вся Аляска может оказаться под водой.

Небольшая деревня, расположенная на Юго-Западе Аляски и на берегу реки Кускоквим находится под угрозой исчезновения из-за глобального потепления. Население деревни составляет всего 350 человек, большинство из них эскимосы.

Жители рассказывают, что береговая линия разрушается и уровень воды поднимается намного быстрее чем предсказывали учёные. Поэтому им постоянно приходится переезжать на возвышенности, отдалённые от реки.

Здесь на Аляске под водой оказались школы и кладбище, сейчас на очереди продуктовый магазин и пожарная часть.

Похожая ситуация происходит и в ближайших посёлках, ко многим из них можно добраться лишь зимой, когда реки замерзают и превращаются в дороги.

Согласно отчёту экологов, больше 200 местных деревень в штате страдают от наводнения, а около 30 деревень под угрозой исчезновения. Среди них Ньюток, расположенный недалеко от западного побережья Аляски. Жители деревни уже этим летом должны переехать в новое поселение, которое находится примерно в 15 км от них. Следом за ними последуют жители Кинхагаке.

По данным ученых, на Аляске потепление идёт в два раза быстрее, чем в среднем по миру, а температура в феврале и марте побила рекорды. Как видим глобальное потепление не щадит никого и возможно в ближайшие 10 лет на Аляске может совсем не остаться сухого места. Поскольку учёные говорят, что с каждым годом там становится всё теплее.