Ученые назвали типы мужчин, которые чаще изменяют женам

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Оказалось, что темперамент и характер не так влияет на супружескую верность, как умственное развитие.

Недавние исследования показали, что мужчины и женщины по-разному воспринимают семейные отношения. Так, для женщины физическая связь – это важная часть отношений, а для мужчин интимная сфера и семья лежат в разных плоскостях. Это обусловило критерии, которые могут толкнуть мужчину на измену.

Так, самыми неверными оказались мужья со слабыми аналитическими способностями. Высокий уровень интеллекта позволяет определить преимущества моногамности, которые заключаются в безопасности здоровья и сохранности финансов. Большинство мужчин, изменявших своим женам, не учитывали эти факторы до вступления во внебрачную связь.

Стоит отметить, что в рамках этого исследования установили причины и женской неверности. Оказалось, что женщины изменяют лишь в том случае, когда нынешние отношения, по их мнению, себя исчерпали.