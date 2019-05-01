Учёные впервые нашли останки денисовского человека за пределами Сибири

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В окаменелости археологи обнаружили кусок челюсти древнего таинственного вида, который спаривался с современными людьми.

Первый раз останки денисовского человека заметили в 2010 году в сибирской пещере Алтайского края. В настоящее время учёные нашли челюсть древнюю челюсть существа, обитавшего 160 тысяч лет назад на Тибетском плато. Исследователи впервые нашли останки денисовского человека за пределами Сибири, что является свидетельством обитания этого загадочного вида в данной части мира. На самом деле древнюю челюсть обнаружил монах 40 лет назад в китайской пещере Байшия Карст. Она расположена на Тибетском плато на расстоянии 2000 километров от Денисовой пещеры в Сибири. Таинственный вид людей жил в одно время с кроманьонцами и их предшественниками – Homo neanderthalensis. До нынешнего дня учёным удалось реконструировать череп денисовца.

Генетики извлекли фрагменты ДНК из единственной кости пальца древнего жителя. Это позволило идентифицировать учёным ранее не обнаруженные виды. Полученные данные свидетельствуют о том, что денисовцы вступали в половую связь с людьми порядка 50-40 тысяч лет назад и их племя было географически рассеяно. Учитывая эти предположения, археологи не могли понять, почему они не находят останки денисовцев за пределами Сибири. Теперь же им удалось ответить на этот вопрос.

У древних пещерных людей зафиксировали генетические мутации. Они долго жили в высокогорной среде в Тибете, а затем переселились в Сибирь. По предположениям учёных, именно денисовцы передали современным людям ген, позволяющий им обитать в условиях дефицита воздуха.

Хорошо сохранившаяся часть правой нижней челюсти денисовца попала в университет Лачжоу. Лишь сейчас учёным удалось доказать, что монах в 1980 году нашёл останки пещерного человека. Нижняя челюсть денисовца содержит большие коренные зубы. Это говорит о том, что она принадлежала подростку.

Находка важна, поскольку ее обнаружили не просто за пределами Сибири, а на высоте 3000 метров над уровнем моря. По предположениям археологов, расселение денисовского человека произошло в период ослабления ледникового периода, когда люди могли рассредоточиться даже в непривлекательных районах Азии.