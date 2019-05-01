Боевые мутанты Лемурии обретают форму: В Мексике обнаружены кости древних троглодитов

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Останки хищников времен войны между Лемурийцами и Атлантами пролежали в пещере десятки тысячелетий. Пока неизвестно, что их убило.

Доисторические окаменелости хищника найдены в подводной пещере на полуострове Юкатан в Мексике. Ученые предполагают, что это останки вымерших медведей и волков эпохи последнего ледникового периода. Эта находка станет началом новых сенсационных открытий, уверены исследователи. Древние кости помогут дополнить картину животного мира в доледниковый период и то, как развивалась эволюция во время глобального похолодания.

Как утверждают сами дайверы, Блейн Шуберт из Государственного университета Восточного Теннесси и его коллеги, обнаружившие сокровище, кости попали в пещеру еще до того, как ледники начали таять и пещера оказалась под 55-метровой толщей воды. Гигантские черепа родственников медведей, с короткими мордами могут оказаться самыми крупными представителями вида за всю историю планеты. Также ученые считают, что нашли челюсти древних троглодитов, которые позже эволюционировали в волков.

Находку ученых уже оценили сторонники альтернативных теорий. Они заметили, что если животные вымерли до ледникового периода, то они уже не могли ни в кого эволюционировать после того, как лед растаял. Скорее всего это эти кости принадлежат искусственно выведенным тварям, единственной задачей которых было воевать. Российский эксперт по истории Лемурии и Атлантиды Эрнст Мулдашев отмечает в своих трудах, что до последнего ледникового периода на Земле вели войну две могущественные расы, причем Лемурийцы ставили генетические опыты над собой и животными, искусственно добиваясь нужных мутаций. Атланты не создавали мутантов, но владели технологиями самого высоко уровня.