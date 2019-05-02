«Диета для старости»: Назван способ встретить пенсию со здоровым сердцем и стройным телом

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Профилактика высокого кровяного давления и гипертонической болезни начинается в молодости, когда впервые настигает вопрос о сбросе лишнего веса, говорят медики, но станет ли этот вопрос помощником для человека?

По данным ассоциации кардиологов, почти половина всех взрослых с высоким кровяным давлением - женщины. Кроме того, это ведущая причина болезней сердца и инсульта. Женщины подвержены большим рискам и постоянные истязания тема диетами, рождением детей и работой сказываются на здоровье. Гипертония - то, что происходит, когда сила крови оказывает сильное давление на стенки кровеносных (140 мм рт. ст. / 80 мм рт. ст. или больше). Здоровый диапазон артериального давления может поддерживать сердце сильным и даже помочь жить дольше, говорит доктор медицинских наук, руководитель отделения клинических применений Национального института сердца, легких и крови (NHLBI).

Именно здесь появляется диета DASH, которая с течением времени снижает артериальное давление и неизменно входит в число лучших диет экспертов. План здорового питания для сердца, обозначающий диетические подходы к прекращению гипертонии, подчеркивает растительные продукты, низкое потребление натрия и умеренные порции. В отличие от диет, о которых привыкли слышать люди, DASH не требует труднодоступных продуктов или поста. Вместо этого она обеспечивает ежедневные и еженедельные цели в области питания и может быть адаптирована к любым диетическим ограничениям, объясняет эксперт.

«Не забывайте о следующих советах DASH при покупке продуктов и планировании еженедельных приемов пищи, и вы будете на пути к здоровому образу жизни», - говорит врач.

По данным клиники Майо, в диете DASH особое внимание уделяется овощам, фруктам и нежирным молочным продуктам, а также умеренному количеству цельного зерна, рыбы, птицы и орехов.

«Когда речь идет о растительной пище, чем больше, тем лучше», - говорит эксперт.

Фрукты и овощи служат потреблению калия, минералов, которые способствуют здоровому кровяному давлению, контролируя уровень натрия. Таким образом, диета DASH это в некотором роде диета для старости. Следовательно, экспертами назван способ встретить пенсию со здоровым сердцем и стройным телом.