Слизь рыбы станет вакциной от кишечной палочки и рака? Исследование обнадёживает смертельнобольных пациентов

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Россияне привыкли видеть этот продукт готовым на столе, но может это не только вкусно, но и лечебно?

После десятилетий злоупотребления антибиотиками, исследователи открыты для изучения новых вариантов. Согласно Tech Times, слизь на самом деле защищает рыбу от вредных патогенов в их окружении. Студентка, участвующая в исследовании по поиску слизи, Молли Остин рассказала новостному изданию, что рыба живет в «сложной среде». Их тела должны защищать их от бактерий и вирусов, с которыми они постоянно контактируют каждый день. До настоящего времени эксперты исследования нацеливались на молодую рыбу, выловленную в водах Южной Калифорнии из-за слабого иммунитета молодежи, сообщает HealthDay. Идея заключается в том, что эти рыбы должны иметь более прочные естественные стенки против патогенов, чтобы сохранить здоровье. Исследователи сказали, что они идентифицировали почти 40 штаммов бактерий в слизи 17 видов рыб.

Результаты были представлены на собрании Американского химического общества весной 2019 года во Флориде. Однако научного выхода статьи по этому вопросу пока нет, но исследование обнадёживает смертельнобольных пациентов. Слизь рыбы станет в ближайшем будущем вакциной от кишечной палочки и рака, говорят аналитики. Исследователи рассматривают эту область как главного кандидата для открытия новых природных антибактериальных источников. Эти бактерии способны бороться с такими сильными заболеваниями и инфекциями, как MRSA (устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus), кишечная палочка и рак толстой кишки.

MRSA - это тип стафилококковых бактерий, которые живут на коже и обычно безвредны. Однако эти устойчивые к антибиотикам бактерии могут заразить организм через открытые порезы и раны. Тесный контакт и совместное оборудование увеличивают риск, например, в больнице, школе или в спортзале. По оценкам экспертов, 5% пациентов больницы переносят MRSA на коже. Таким образом, вполне вероятно, что слизь рыбы станет вакциной от кишечной палочки и рака, но для этого стоит провести больше наблюдений и долгосрочных исследований.