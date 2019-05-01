Учёные обнаружили крупнейшие в истории останки древнего синего кита

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Подводный гигант жил 1,5 млн лет назад, достигал 26 метров в длину и был больше грозы морей триасового периода – знаменитого базилозавра.

Окаменелость обнаружили на берегу итальянского озера. В ней археологи откопали гигантский череп синего кита. Учёные заметили в окаменелости крупнейшие в истории останки древнего синего кита, который обитал на Земле 1,5 млн лет назад. Раньше исследователи думали, что эти подводные жители появились на порядок позже указанного периода времени. Эксперты давно не могут понять, как синие киты выросли такими большими. Найденные останки свидетельствуют о постепенном ходе эволюции. Скорее всего другие крупные особи находятся в окаменелостях в ледниках. Потеря связующих звеньев произошла из-за ледниковых периодов. Похоже, что останки древних животных находятся в окаменелостях, образовавшихся после замерзания воды.

Голубой кит – это самое большое млекопитающее в современном мире. Обнаруженные останки доказывают, что морской гигант оказался даже крупнее грозы морей базилозавра – царственного ящера позднего эоцена, длина которого достигала 21 метра. Подводный «убийца» охотился на мегалодонов – вымерших акул. Палеонтолог Чэн-Сю Цай из Национального университета Тайваня не удивился находке. Учёный убежден, скоро исследователи обнаружат ещё более грозное и древнее животное, чем доисторический синий кит.