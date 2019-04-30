Изобретают мегамозг: учёные выяснили, как сделать из человека гения

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Исследователи выяснили, что уровень интеллекта зависит от речи. Чем выше словарный запас и лучше понимание, тем эффективнее работает мозг. Изучение иностранных языков с ранних лет позволит работать с огромным объёмом информации.

Учёные изучили человеческую речь и выяснили, как сильно язык влияет на развитие мозга. Согласно проведённому исследованию, уровень интеллектуальных способностей зависит от того, насколько хорошо человек владеет собственной речью. Такие выводы были сделаны на основе изучения 180 более ранних исследований, количество языков и уровень владения меняют структуру мозга.

Умственная деятельность точно так же, как и физические нагрузки для тела, позволяет человеку «фильтровать» свои мысли до более высокого уровня. Учёные доказали, что люди, которые занимались иностранными языками с детства, имели большие преимущества: разносторонность мышления в дальнейшем, память, отсутствие страха перед ошибками и легкость восприятия.

Здесь стоит вспомнить философа Джона Локка, который в своих трудах о «tabula rasa» говорил, что ребёнок является «чистым листом со свойством губки». В раннем возрасте получая информацию о других языках, он имеет возможность воспринять её вне стереотипов. В дальнейшем особенности одной культуры наложат на него определённый отпечаток.

Все дети рождаются со способностью различать звуки речи на разных языках, просто со временем этот навык стирается: ребёнок учится более ясно различать знакомые фонемы. Предрасположенность ко всем языкам говорит об изначальной многогранности человеческого ума, который портит только стремление мыслить односторонне. Двуязычие позволит человеку оперировать огромным объёмом информации.

Можно сказать и о том, что многие исследователи поднимали вопрос связи языка и менталитета: в некоторых культурах в принципе нет обозначений тех или иных слов. Например, если в России пустую комнату характеризуют фразой «Ни души», то в европейских странах она заменяется другой - «Ни тела».

Каждый язык имеет свои особенности, которые отличают его от других. Например, во французском языке нет обозначения среднего рода, а в украинском — деепричастных оборотов. Также можно сказать о том, что в английском языке мало того, что двенадцать времен в противовес нашим трём, так ещё есть такая особенная форма как герундий. Наличие определённых установок мешало понять её суть.

Учёные, основываясь на всех этих фактах, изобретают магамозг, в равной степени понимающий все культуры. Вопрос заключается только в том, как найти верную дозу информации, чтобы сделать из человека гения, но при этом не нарушить детскую психику.