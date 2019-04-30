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Они приближают Всемирный потоп своим воздействием на экологию. Уровень океана возрастёт на несколько десятков метров. Она будет использована как источник энергии для воздушного транспорта.

Землю ждёт самое крупное за последнее тысячелетие бедствие. Учёные из Национального института водных и атмосферных исследований в панике рассказали о том, что сейчас ледяной шельф Росса в Антарктиде тает с неимоверной скоростью, в 10 раз быстрее, чем было до этого. Это связано в первую очередь с тем, что озоновый слой стал значительно тоньше и пропускает теперь больше солнечной энергии. Вода, нагреваясь, «размораживает» ледник.

Исследователи делают акцент на том, что до этого момента данной проблеме было уделено очень мало внимания. Теперь же приходится наблюдать, как ледник размером с Украину тает всё быстрее. В летний период шельф подвергается воздействию высоких температур. Если зимой эти процессы достаточно медленные то с приходом мая они должны значительно увеличиться.

Здесь стоит сказать, что в случае глобального таяния ледника Росса начнётся катастрофа, поскольку именно он замедляет отток внутренних ледников в океаны. Когда ледник растает то Землю ждёт всемирный потоп — уровень мирового океана вырастет на несколько десятков метров, а этого достаточно, чтобы уничтожить человечество.

Чтобы понять эти процессы, исследователи собрали данные после четырехлетнего наблюдения в разных местах на шельфе: прошли сотни миль по льду, а также собрали такие данные как измерения температуры, солености и скорости таяния от датчика. Оказалось, что лёд тает по законам геометрической прогрессии, с каждым годом всё быстрее.

Впрочем, пока учёные бьются над тем, как остановить этот процесс, технологические компании используют его в своих целях, пытаются заработать на гибели человечества. Подтверждением этому является хотя бы то, что в Австрии запустили службу воздушных такси, а в Англии запустили даже огромные дирижабли. Особенность такого воздушного транспорта: они работают на электричестве, которое можно произвести при помощи воды . И именно это толкает на мысль о том, что корпорации в очередной раз хотят заработать деньги на катастрофе.