Правнук Цеппелина: в Британии появится первый в мире электрический дирижабль

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Гибридный дирижабль Airlander 10, созданный британскими конструкторами по заказу армии США, снабдят реактивными электродвигателями в целях борьбы с загрязнением воздуха.

Британские инженеры компании Hybrid Air Vehicles объявили о начале работы над созданием первого дирижабля, работающего на электрической тяге. За основу взят летательный аппарат Airlander 10, который вооруженные силы США отказались выкупить у Великобритании из-за высокой стоимости. Он относится к гибридной воздушной технике, соединяющей в себе свойства самолёта и вертолёта. Впервые Airlander 10 поднялся в воздух летом 2012 года.

Первый в мире электрический дирижабль начнут конструировать в ближайшее время. Первые инвестиции компания Hybrid Air Vehicles уже получила, однако, по словам руководителя, на создание аппарата этого может не хватить. В первую очередь инженеры разработают электродвигатель мощностью 500 кВт. Именно такие моторы будут монтироваться на обновлённую версию Airlander 10. Руководитель проекта Стивен МакГленнан рассказал, что в будущем разработка HAV будет использоваться в Британии в пассажирском и грузовом воздушном транспорте. Возможно, что машина появится и в других государствах.

Идея дирижаблей принадлежала немецкому изобретателю графу Цеппелину. Первые аппараты начали выпускать в последний год 19 века. За почти 40 лет в Германии было построено 119 дирижаблей. 6 августа 1914 года весь мир облетела новость о кошмарном оружии немецкой армии в Первой мировой войне. В тот день цеппелин впервые нанёс бомбовый удар с воздуха по бельгийской крепости Льеж. Британские конструкторы заявили, что в отличие от «предка», созданный ими «правнук Цеппелина» будет использоваться только в мирных целях.