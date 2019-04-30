Роботы с «человеческими» мышцами: Ученые представили гидрогель, который создает искусственные мягкие ткани для машины

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Новая разработка способна набирать массу при выполнении физических упражнений.

Американские ученые с помощью 3D-принтера представили интеллектуальный гель, который имеют структуру двойного полимера. Этот материал легко поддаётся лепке и быстро меняет форму.

Ранее эту разработку использовали для создания космических скафандров нового поколения. Гидрогель являет собой очень эластичный материал, который способен сохранять тепло даже при серьезном морозе (до −40 °C). Этот гель также стал основным материалом для термостойкой одежды.

Ученые с каждым годом доказывают, что гидрогель является идеальным материалом для создания роботов с «человеческими» мышцами. Структура в большей части состоит из воды, поэтому использование 3D-машины позволяет изготовить нужную форму.

Эксперты полагают, что вскором времени появятся роботы, которые будут иметь искусственные мягкие ткани. Их «новые» мышцы будут сильные, мягкие и устойчивые к усталости. Исследователи отметили, что эластичность этого умного материала создает особую прочность и помогает набирать реальную массу во время физических упражнений.

Ученые предполагают, что гидрогель можно будет использовать и в разработке внутренних органов для роботов.