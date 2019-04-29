Сила океана: Ученые разработали новый вид волокна на основе кожи кальмара

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Полученный материал стал главным компонентом космического одеяла, которое способно контролировать температуру тела.

Специалисты из Калифорнии разработали одеяло нового поколения. Изобретение даст возможность регулировать свою температуру. Прототипом послужили обитатели океана, а именно — кожа кальмара, осьминога и каракатицы.

Один из разработчиков сообщил, что сверхлегкие космические одеяла существуют уже давно, однако материал имеет недостаток — он статичен. Американские ученые создали новый вид волокна на основе кожи морских обитателей. Улучшенная версия одеяла способна регулировать, какое количество тепла задерживать или выделять.

Уникальная сила головоногих моллюсков маскироваться связана с клетками хроматофорами: они могут мгновенно переходить от мелких точек к сплющенным дискам.

Эту способность использовали ученые в разработке. Они объяснили, что в расслабленном состоянии небольшие металлические частицы находятся рядом друг с другом и улавливают тепло. Однако, когда материал растягивается, то эти группы разрываются, что позволяет инфракрасному излучению проходить и нагреваться.

Специалисты сообщили, что в первую очередь эту разработку получат астронавты.

Однако эксперты заявили, что у них много вариантов применения нового волокна. Например, в качестве отражающих вставок в здании, для выпуска палаток и эффективного контроля над температурой важных электронных компонентов.

Также изобретение будет использовано для разработки офисной одежды, чтобы создать максимальный комфорт каждому работнику и сэкономить на использовании электроэнергии.