На основе ДНК создали «нано-таблетки»

Сегодня, 20:33

Новая оболочка для лекарств позволяет преодолеть кислотность организма, донося вещества до пораженных клеток.

Финские исследователи из университета Аалто создали особую капсулу для лекарств, используя молекулы ДНК. Это дает возможность регулировать чувствительность оболочки к уровню pH. Таким образом, действующее вещество покинет оболочку лишь в том месте, где уровень кислотности будет соответствовать запрограммированному порогу.

Суть нанокапсулы в ее универсальности – она может нести различные действующие вещества. Кроме того, она является «самонаводящейся» - ориентируясь на кислотность, капсула попадет туда, где ее уровень превышает заложенный порог. В основе капсулы лежат остатки ДНК, которые реагируют на уровень pH.

По словам автора исследования, доктора Вейкко Линко, в ходе тестов была продемонстрирована быстрая реакция капсулы, которая реагировала даже на незначительное увеличение кислотности среды. В капсулу могут быть помещены любые наночастицы или действующие вещества. Исследователи уверены, что в будущем их изобретение позволит доставлять лекарства непосредственно в клетки. Иначе говоря, на основе ДНК создали особые «нано-таблетки», которые смогут воздействовать точечно на пораженные клетки.